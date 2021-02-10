«Я сделал все, что мог» — Юрий Киргинцев покидает «Псковпассажиравтотранс»

11:48, 10 февраля 2021, ПАИ

Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс», эту информацию он подтвердил корреспонденту Псковского агентства информации.

Киргинцев написал заявление об уходе по собственному желанию, его последний день в качестве директора предприятия - 12 февраля.

«Я сделал все, что мог», - озвучил причину ухода Юрий Киргинцев. При этом он не рассказал, кто займет его пост: «Не знаю, это тайна, меня в это не посвящают».

Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» с октября 2019 года. Он сменил на должности Александра Куренкова, который возглавил «Псковпассажиравтотранс» после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец. До него руководителем предприятия был Александр Питиримов, он покинул пост в сентябре 2018 года. Таким образом, на предприятиии за короткий срок сменилось три руководителя.

Юрий Киргинцев окончил Высшую школу МВД, работал в частных и государственных структурах в транспортной и строительной сферах.