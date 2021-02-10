0
14:07
Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
12:11
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
12:07
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
11:46
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
11:38
Валерий Кузьмин: В лице ветерана Навальный оскорбил тысячи людей
11:27
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
11:18
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
Еще новости
Общество

«Я сделал все, что мог» — Юрий Киргинцев покидает «Псковпассажиравтотранс»

Фото ПАИ.

Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс», эту информацию он подтвердил корреспонденту Псковского агентства информации.

Киргинцев написал заявление об уходе по собственному желанию, его последний день в качестве директора предприятия  - 12 февраля.

«Я сделал все, что мог», - озвучил причину ухода Юрий Киргинцев. При этом он не рассказал, кто займет его пост: «Не знаю, это тайна, меня в это не посвящают».

Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» с октября 2019 года. Он сменил на должности Александра Куренкова, который возглавил «Псковпассажиравтотранс» после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец. До него руководителем предприятия был Александр Питиримов, он покинул пост в сентябре 2018 года. Таким образом,  на предприятиии за короткий срок сменилось три руководителя. 

Юрий Киргинцев окончил Высшую школу МВД, работал в частных и государственных структурах в транспортной и строительной сферах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
10 февраля 2021
Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
10 февраля 2021
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
10 февраля 2021
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
10 февраля 2021
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
10 февраля 2021
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
10 февраля 2021
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
Губернатор поблагодарил подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты в Псковской области
10 февраля 2021
Губернатор поблагодарил подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты в Псковской области
Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман
10 февраля 2021
Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман

Идет загрузка...