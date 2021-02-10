Источник — Андрей Егоренко займет пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»

11:48, 10 февраля 2021, ПАИ

Андрей Егоренко временно займет должность и. о. руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс» вместо Юрия Киргинцева, который ушел по собственному желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, близкий к комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Андрей Егоренко являлся заместителем руководителя предприятия.

Ранее сообщалось, что Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс» по собственному желанию. Последний день в качестве руководителя у Киргинцева - 12 февраля.