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Общество

Источник — Андрей Егоренко займет пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»

Андрей Егоренко временно займет должность и. о. руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс» вместо Юрия Киргинцева, который ушел по собственному желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, близкий к комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Андрей Егоренко являлся заместителем руководителя предприятия.

Ранее сообщалось, что Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс» по собственному желанию. Последний день в качестве руководителя у Киргинцева - 12 февраля.

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