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Общество

В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка

Фото Евгений Одиноков/РИА Новости

9 февраля сотрудники полиции УМВД России по городу Пскову в ходе проведения оперативных мероприятий задержали местную жительницу 1982 г. р., подозреваемую в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. В ходе досмотра при ней обнаружено наркотическое вещество массой 0,22 грамма. По версии следствия, подозреваемая размещала наркотики в так называемых тайниках-закладках.

Следственным управлением УМВД России по городу Пскову в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 
В ходе обыска по месту жительства задержанной следователи обнаружили её двухлетнего сына. С ним в квартире находился сожитель матери подозреваемой. Кроме того в жилище были зафиксированы антисанитарные условия.
В целях обеспечения безопасности малолетнего ребёнка правоохранителями было принято решение о его помещении в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Матери ребёнка разъяснён порядок обращения в органы опеки для решения вопроса о возвращении его законным представителям.

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