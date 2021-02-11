В Детскую деревню - SOS в Пскове требуются родители-воспитатели

10:43, 11 февраля 2021, ПАИ

В Детскую деревню - SOS в Пскове требуются родители-воспитатели. Конкурс продлится по март 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

К участию приглашают приёмных родителей и людей, желающих ими стать, в том числе в многодетной семье, готовых поделиться своей заботой и любовью с детьми, попавшими в беду. Требования к соискателям: хорошее физическое и душевное здоровье, отсутствие судимости, возраст от 27 до 45 лет. Педагогическое образование не требуется, но желательно прохождение обучения в Школе приёмных родителей.

Лучшие кандидаты получат стабильность в жизни, работу в Детской деревне - SOS и развитие в профессии, социальные гарантии и обучение перед началом и в течение всего периода работы.

Участникам конкурса предстоит пройти собеседование, предварительное практическое и теоретическое обучение, тестирование.

Аналогичные конкурсы объявлены в Детской деревне - SOS Пушкин (Санкт-Петербург) и Детской деревне - SOS Лаврово (Орёл).

Кампания по поиску и подготовке реализуется на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Вместе сильнее: SOSтавляющие профессионального родительства и работы по его поддержке: повышение компетенций приёмных родителей и сотрудников СО НКО, работающиx с приёмными семьями и детьми, как экстренная мера профилактики постпандемических явлений».

Письма с пометкой «на конкурс» с краткими автобиографиями (на 1 лист) и фотографией принимают по адресу: sos-parents@yandex.ru.

Здесь можно почитать, в чём заключается работа психолога Детской деревни - SOS в Пскове.