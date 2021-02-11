Почти 22 тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки

13:51, 11 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечился 21 961 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 февраля в стране зафиксировано 553 летальных исхода пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 15 038 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 11 февраля в России выявлено 4 027 748 случаев заболевания коронавирусом, 3 538 422 человека выздоровели, 78 687 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 476 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 253 пациента, 148 человек умерло.