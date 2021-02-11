Кто обслуживает вентиляцию в квартирах псковичей и нужно ли за это платить

15:44, 11 февраля 2021, ПАИ

Обслуживанием вентиляции занимаются только управляющие компании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Накануне появилась информация о том, что в последнее время в квартиры псковичей звонят люди и, представляясь сотрудниками коммунальных служб, убеждают в необходимости проверки работы вентиляционной системы и ее прочистки. За свои услуги они взимают с жильцов несколько тысяч рублей.

Информацию подтвердили несколько руководителей псковских управляющих компаний. Вопрос обсуждался на совещании в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса 11 февраля.

Отмечалось, что мошенники ходят в дневное время, когда дома, в основном, дети и пенсионеры. «И, конечно, многие старики верят таким незнакомцам и оплачивают их услуги, не зная, что за обслуживание вентиляции в многоквартирном доме отвечаем мы, управляющие компании. Ведь дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу. Соответственно, проверка их работы и прочистка включена в перечень услуг по техобслуживанию дома и не требует дополнительной оплаты. А люди по незнанию выкладывают за это непонятно кому по 6-10 тысяч рублей», - заявила одна из участниц совещания.