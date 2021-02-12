Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)

11:05, 12 февраля 2021, ПАИ

Псковских медиков регулярно тестируют на коронавирус. По медучреждениям региона распределено 15 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют поставить диагноз за 15 минут.

Их используют не только для проверки здоровья медиков: по направлению врача такой тест делают тем, кто собирается прививаться от коронавируса, быстрый результат важен при подозрении на ковид у детей.

Во время съемок тестирования врачи Псковской городской больницы предложили пройти тест корреспонденту ПАИ.

Ранее сообщалось, что тесты SARS-CoV-2 Antibody Test передал сотрудникам администрации региона митрополит Псковский и Порховский Тихон 17 января. Они предназначены для определения иммуноглобулинов IgM и IgG у воспитанников и сотрудников домов престарелых, детских домов и интернатов, а также в учреждениях здравоохранения.