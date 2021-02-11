Состояние Петровской башни исследуют в Псково-Печерском монастыре

17:45, 11 февраля 2021, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре исследуют состояние Петровской башни, расположенной над Святыми вратами обители. Об этом сообщается в группе монастыря в соцсети «ВКонтакте».

В рамках подготовки к реставрации специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» совместно с ОАО «Псковгражданпроект» исследуют состояние башни, идет зондаж и шурфование.

Петровская башня была построена в XVII веке. Ее трехъярусная конструкция по всему периметру имеет галерею и заканчивается куполом в стиле украинского барокко (как и купола Успенского храма). До революции купол венчал двуглавый орел — герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I, высоко оценившего роль монастырской крепости в Северной войне.

Петровская башня, несмотря на свою «легкость», также имела оборонительное значение. В 1913 году на Петровской башне были установлены медные часы. В 1923 году была сделана ее капитальная реконструкция.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском храме монастыря идет зондаж и шурфование внутреннего помещения для того, чтобы выявить скрытые дефекты и деформацию.