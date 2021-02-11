Как на Первом «воскрес» Борис Грачевский

21:05, 11 февраля 2021, ПАИ

Художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, в январе скончавшийся из-за вызванных коронавирусом осложнений, «воскрес» в шоу «Док-ток» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 10 февраля и опубликован на сайте телеканала. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый канал решил показать выпуск, отснятый в декабре 2020 года. Это последнее появление Грачевского на телевидении. Выпуск был посвящён воспитанию детей. В кадре режиссёр улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак.