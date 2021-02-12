5536 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:25, 12 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 536 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 13, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (11 071 случай), на третьем – Псковский район (2 578 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрирован 30 591 случай заражения коронавирусом, 19 446 человек выздоровело, 148 пациентов умерло.