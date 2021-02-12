Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

07:20, 12 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг COVID-19 в детском саду в Новосокольниках, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего в регионе остаются активными пять очагов коронавируса.

Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в Дедовичской районной больнице, в детском саду во Владимирском Лагере, в Свято-Введенском монастыре, в аптеке в Бежаницах и в Яммской школе.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразился 30 591 человек, выздоровело 19 446 пациентов, умерло 148 человек.