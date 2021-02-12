Палиндром времени: почему сегодня уникальный день

10:53, 12 февраля 2021, ПАИ

Сегодня 12 февраля 2021 года – то есть 12.02.2021. Если прочесть число справа налево, то получим 1202.20.21 – то же самое число. Такие даты называются дни-палиндромы.

Эзотерики рассматривают такие дни как моменты столкновения эпох и обновления Вселенной. В восточных религиях такие даты считаются днями судьбоносных событий.

Предыдущая дата-палиндром была чуть больше года назад 02.02.2020, следующая будет только в другом веке.

Астрологи советуют обязательно воспользоваться этим временем и улучшить свою судьбу или очистить ауру. При этом в сегодняшний день-палиндром астрологи не советуют людям прислушиваться к чужому мнению, а также ссориться и думать о плохом, потому что мысли в этот день могут материализоваться.

Кстати, сегодня в день-палиндром будет ещё и час-палиндром. 12:21 12.02.2021 – именно в это время астрологи рекомендуют загадывать «своё самое смелое желание».

Даты-палиндромы пользуются особой популярностью у людей для создания семейных союзов. Например, в Псковской области в эту дату будут регистрировать свой брак 29 пар, из них 13 – в псковском ЗАГСе.