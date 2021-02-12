Более 20 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

12:52, 12 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 20 720 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

11 февраля в стране зафиксировано 507 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 15 089 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 12 февраля в России выявлено 4 042 837 случаев заболевания коронавирусом, 3 559 142 человека выздоровели, 79 194 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 30 591 случай заражения коронавирусом, 19 446 человек выздоровело, 150 пациентов умерло.