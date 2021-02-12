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Михаил Ведерников прокомментировал коррупцию в КУГИ

В интервью Псковскому агентству информации губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с выявлением коррупционного дела в комитете по управлению госимуществом. Он подчеркнул, что неоднократно упоминал: региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупционной составляющей. «Тут не может быть двух мнений, если нарушил закон - должен отвечать!» - заявил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, он с самого начала был в курсе проводимой работы и по его распоряжению Управление по противодействию коррупции администрации Псковской области оказывало поддержку правоохранительным органам в деле выявления коррупционной составляющей.

Видео с задержания коррупционеров здесь.

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