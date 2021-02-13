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Общество

После ЧП с подростками дновский техникум ждёт проверка

Дновский железнодорожный техникум ждёт проверка в связи с ЧП с подростками, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил о вопиющей ситуации в городе Дно, где учащиеся техникума жестоко избили подростка. «Не буду давать моральную оценку ни тем, кто бил, ни тем, кто записывал и затем выкладывал видео. Но подчеркну, что без разбирательства инцидент не останется. Полиция тщательно расследует все детали происшествия, будет возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 1 УК РФ», - сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что на прошлой неделе ещё один учащийся этого техникума оказался причастен к угону автомобиля. «Это тревожные сигналы, которые требуют разбирательства», - уверен Михаил Ведерников.

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