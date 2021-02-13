Михаил Ведерников передаст областной библиотеке уникальное издание
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передаст областной универсальной научной библиотеке уникальное издание, которое буквально на днях поступило из Москвы. Об этом он заявил очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.
В рамках общероссийской акции, которая приурочена к Всемирному дню книгодарения, глава региона передаст в учреждение двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности» в 2020 году. Уже по выходу он стал своего рода библиографической редкостью – тираж всего 500 экземпляров.
В сборнике содержится очень большое количество действительно редких архивных рассекреченных документов, многие из которых относятся к Псковской области. «Это данные, которые должны быть в открытом доступе для каждого, кто интересуется историей нашей страны. Приходите, изучайте. Книга стоит внимания каждого», - уверен Михаил Ведерников.
Он напомнил, что 11 февраля Псковская областная универсальная библиотека присоединилась к федеральному мероприятию «Дарите книги с любовью». «Суть проста – библиотека принимает книги в дар от всех, кто желает поделиться своими любимыми произведениями или редкими изданиями», - пояснил губернатор.