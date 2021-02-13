Михаил Ведерников передаст областной библиотеке уникальное издание

19:38, 13 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передаст областной универсальной научной библиотеке уникальное издание, которое буквально на днях поступило из Москвы. Об этом он заявил очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

В рамках общероссийской акции, которая приурочена к Всемирному дню книгодарения, глава региона передаст в учреждение двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности» в 2020 году. Уже по выходу он стал своего рода библиографической редкостью – тираж всего 500 экземпляров.

В сборнике содержится очень большое количество действительно редких архивных рассекреченных документов, многие из которых относятся к Псковской области. «Это данные, которые должны быть в открытом доступе для каждого, кто интересуется историей нашей страны. Приходите, изучайте. Книга стоит внимания каждого», - уверен Михаил Ведерников.

Он напомнил, что 11 февраля Псковская областная универсальная библиотека присоединилась к федеральному мероприятию «Дарите книги с любовью». «Суть проста – библиотека принимает книги в дар от всех, кто желает поделиться своими любимыми произведениями или редкими изданиями», - пояснил губернатор.