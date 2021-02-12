Врио директора «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов
Действующий заместитель директора «Псковпассажиравтотранса» Сергей Иванов назначен временно исполняющим обязанности директора предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Ранее сообщалось, что Юрий Киргинцев покинул пост руководителя предприятия «Псковпассажиравтотранс» по собственному желанию. Последний день в качестве руководителя у Киргинцева - 12 февраля.
Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» с октября 2019 года. Он сменил на должности Александра Куренкова, который возглавил «Псковпассажиравтотранс» после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец. До него руководителем предприятия был Александр Питиримов, он покинул пост в сентябре 2018 года. Таким образом, на предприятиии за короткий срок сменилось три руководителя.