«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе

11:00, 14 февраля 2021, ПАИ

На берегу Ужинского озера в Гдовском райне идут съёмки нового российского полнометражного фильма «Плакать нельзя!». Главную роль играет уроженка Псковской области актриса Светлана Чуйкина, в съёмках участвуют обладатель премии «Золотой орел» Иван Янковский, немецкий актёр Дирк Мартенс и другие.

Социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном в одну из стран Скандинавии, где сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, забирающей у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм планируется выпустить к 2022 году.

Корреспондент ПАИ побывал на съёмочной площадке и снял эксклюзивные кадры работы актёров.