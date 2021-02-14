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«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе
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«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе

На берегу Ужинского озера в Гдовском райне идут съёмки нового российского полнометражного фильма «Плакать нельзя!».  Главную роль играет уроженка Псковской области актриса Светлана Чуйкина, в съёмках участвуют обладатель премии «Золотой орел» Иван Янковский, немецкий актёр Дирк Мартенс и другие.

Социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном в одну из стран Скандинавии, где сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, забирающей у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм планируется выпустить к 2022 году.

Корреспондент ПАИ побывал на съёмочной площадке и снял эксклюзивные кадры работы актёров.

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