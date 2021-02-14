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Общество

Ездовых собак из Москвы привезли на съёмочную площадку фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области

Ездовых собак – хаски из Москвы привезли на съёмочную площадку фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По сюжету главной героине картины предстоит скрываться от службы защиты детства на собачьей упряжке. «Иногда им надо посидеть, иногда пробежаться. Они всё быстро схватывают, с такими собаками удобно работать», – рассказала участница съёмочной группы.

Другие детали сюжета авторы фильма не раскрывают. 

Известно лишь, что социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном за рубеж. Здесь она сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, которая отбирает у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. Съёмки также пройдут в Москве и Калининграде. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на площадке, эксклюзивные кадры можно увидеть здесь.

Также съёмки в Гдовском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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