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Общество

«Это похоже на сон!» – немецкий актёр о съёмках в Псковской области

Дирк Мартенс

«Это похоже на сон! Вокруг просто какая-то удивительная красота», – признался немецкий актёр Дирк Мартенс на съёмках фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области, имея в виду снежную зиму.

По его словам, в Германии все как раз думают, что в России 10 месяцев в году лежит снег, никому не приходит в голову, что бывает лето и жара. «А вообще, если бы я был химиком, то изобрёл бы русскую душу в виде жидкости и, во-первых, выпил бы её сам, продал бы по всему миру, чтобы в каждом была частица русской души», – отметил Мартенс.

Съёмки фильма идут на берегу Ужинского озера в Гдовском райне. Главную роль играет уроженка Псковской области актриса Светлана Чуйкина, в съёмках участвует обладатель премии «Золотой орел» Иван Янковский.

Социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном в скандинавскую страну, где сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, забирающей у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм планируется выпустить к 2022 году.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на площадке, эксклюзивные кадры можно увидеть здесь.

Также съёмки в Гдовском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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