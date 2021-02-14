Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Стратегически важной для Псковской области назвал следующую неделю губернатор Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями. Такую запись Михаил Ведерников разместил в своём Instagram.
«Предстоящая неделя будет стратегически важной для нашей Псковской области. Мы серьезно готовимся и пусть всё получится! Следите за новостями!» - написал глава региона.
Псковский губернатор также пожелал жителям региона хорошего воскресенья, набираться сил перед новой рабочей неделей, которая, как сообщалось ранее, будет шестидневной.