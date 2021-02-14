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Общество

Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями

Стратегически важной для Псковской области назвал следующую неделю губернатор Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями. Такую запись Михаил Ведерников разместил в своём Instagram.

«Предстоящая неделя будет стратегически важной для нашей Псковской области. Мы серьезно готовимся и пусть всё получится! Следите за новостями!» - написал глава региона.

Пост губернатор сопроводил этим снимком

Псковский губернатор также пожелал жителям региона хорошего воскресенья, набираться сил перед новой рабочей неделей, которая, как сообщалось ранее, будет шестидневной
 

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