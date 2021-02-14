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Общество

В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов

В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов – храма во имя Сорока святых мучеников Севастийских (1817 г.) и церкви Святой великомученицы Варвары (1779 г.), сообщает «Печорская правда».

Храмы расположены напротив Святых врат Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Существующая церковь Сорока святых мучеников Севастийских возведена на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшей одноимённой церкви.

Колокольня была построена на пожертвования прихожан и церковного старосты, купца М. Е. Плешкова. В 1880 году семья Плешкова приобрела для церкви новые колокола, в 1896 году на их пожертвования на колокольне удалось заменить шпиль и устроить серебряные ризы на некоторых храмовых иконах. На средства печорского мещанина И. Герасимова соорудили и вызолотили крест над храмом. Церковный староста П. Коровников пожертвовал в 1902 году гробницу для святой плащаницы, а староста А. Костин подарил храму паникадило.

Церковь Святой великомученицы Варвары в 1862 году была расширена за счёт притвора. Работы производились на личные средства церковного старосты, купца Плешкова.

 

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