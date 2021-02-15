Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

08:35, 15 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 562 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 262 669. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 153 пациента умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.