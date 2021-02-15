0
12:47
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
12:18
Святого Валентина не обманешь
12:10
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
11:46
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
11:34
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
11:20
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:00
ПАИ-live с Александром Козловским
Еще новости
Общество

Две бригады рабочих борются с сосульками в Пскове

Две бригады рабочих МКУ «Служба благоустройства города» занимаются борьбой с сосульками в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор учреждения Денис Васильев рассказал, что служба отвечает за удаление наледей и сосулек с крыш детских садов, школ, муниципальных административных зданий. По его словам, обращений очень много. Две бригады рабочих, в распоряжении которых две автовышки, выполняют в день в среднем 4-5 заявок. В первую очередь работники службы благоустройства выезжают в школы и детские сады.

Заместитель главы Пскова, депутат по избирательному округу №6 Александр Баев рассказал, что на днях сотрудники муниципального учреждения выезжали по заявке детского сада №31 «Росинка». Он констатировал хорошую работу коммунальной службы и подчеркнул важность первоочередного выполнения заявок, поступающих по линии управления образования.

Своевременная уборка городских улиц, борьба с наледью на тротуарах и сосульками находятся на постоянном контроле у городских властей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2021
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
15 февраля 2021
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
15 февраля 2021
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
15 февраля 2021
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
15 февраля 2021
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
ПАИ-live с Александром Козловским
15 февраля 2021
ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
15 февраля 2021
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России
15 февраля 2021
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России

Идет загрузка...