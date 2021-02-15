Две бригады рабочих борются с сосульками в Пскове

09:23, 15 февраля 2021, ПАИ

Две бригады рабочих МКУ «Служба благоустройства города» занимаются борьбой с сосульками в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор учреждения Денис Васильев рассказал, что служба отвечает за удаление наледей и сосулек с крыш детских садов, школ, муниципальных административных зданий. По его словам, обращений очень много. Две бригады рабочих, в распоряжении которых две автовышки, выполняют в день в среднем 4-5 заявок. В первую очередь работники службы благоустройства выезжают в школы и детские сады.

Заместитель главы Пскова, депутат по избирательному округу №6 Александр Баев рассказал, что на днях сотрудники муниципального учреждения выезжали по заявке детского сада №31 «Росинка». Он констатировал хорошую работу коммунальной службы и подчеркнул важность первоочередного выполнения заявок, поступающих по линии управления образования.

Своевременная уборка городских улиц, борьба с наледью на тротуарах и сосульками находятся на постоянном контроле у городских властей.