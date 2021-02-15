Валерий Тюменцев: Коллектив завода «Титан-Полимер» уже проделал немалую работу

11:27, 15 февраля 2021, ПАИ

Региональный координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев поздравил с трехлетием со дня основания предприятия ООО «Титан-Полимер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Валерий Тюменцев подчеркнул, что «Титан-Полимер» реализует проект строительства завода, имеющего большую значимость для региональной и в целом отечественной экономики. «Коллективом предприятия и вами лично проделана немалая работа, чтобы достичь всего того, что сейчас есть. Я искренне хочу пожелать развития, стабильности, финансового благополучия, чтобы все поставленные цели и задачи были выполнены в срок», - обратился он к генеральному директору псковского завода «Титан-Полимер» Герману Петрушко и сотрудникам предприятия.

«Мы рады нашему сотрудничеству и верим, что оно и далее будет плодотворным, конструктивным и долгосрочным. Пусть для вас будут открыты все перспективы, пусть у вас хватает сил, возможностей и ресурсов для громких побед и успехов!» - пожелал Валерий Тюменцев.