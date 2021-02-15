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ПАИ-live с Александром Козловским
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Общество

Александр Козловский: Волонтёры – кадровый резерв «Единой России»

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Волонтёры – кадровый резерв «Единой России», считает депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 15 февраля.

«Мы всех считаем нашим резервом, активную молодежь, не молодежь – любых граждан с активной жизненной позицией мы считаем своим резервом и всегда рады видеть в своих рядах. Кто-то изберет политическую карьеру, кто-то не изберет – это неважно, но мне кажется, важно то, что у нас происходит взаимодействие и что здесь партия «Единая Россия» не сама варится внутри себя в каком-то особенном котле, а мы живем проблемами граждан и вовлекаем в решение этих проблем все новые и новые лица, и не всегда они являются членами партии: кто-то сторонник, а кто-то даже сторонником не является, но потом, после совместной работы, они уже принимают решение о вступлении в партию. Это здорово», – сказал Козловский.

Он также рассказал, что студенты ПсковГУ на безвозмездной основе ведут с преподавателями приемы граждан два-три раза в неделю, кроме того, выезжают и в районы, «погружаются в проблемы граждан». Козловский отметил, что в основном к ним обращаются пожилые люди, у которых нет возможности заплатить за юридические консультации. Вопросы касаются, в том числе, внутрисемейных проблем, ссор.

«Представляете, девушка или парень 19-20 лет погружается в чужие проблемы и понимает, что в жизни есть и такая сторона медали, когда не все так хорошо, потому что в основном многие-то из них из благополучных семей. Но, погружаясь в такие проблемы, они узнают все-таки, сталкиваются на раннем этапе жизни с другими проблемами, и, может быть, это их поможет в будущем избежать», – считает депутат Госдумы.

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