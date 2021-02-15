Я буду в курсе всех событий - новый руководитель «Псковпассажиравтотранса»

12:08, 15 февраля 2021, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, коллективу «Псковпассажиравтотранса» представили нового руководителя Владимира Ревазова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В обращении к коллективу он отметил, что планирует войти в курс дела как можно быстрее, будет в курсе всех событий, в приоритете - работа с кадрами.

«Кадры - это основное, что двигает любое производство, также много вопросов связано с текущей деятельностью. Это ремонтные базы, это филиалы, знакомство с директорами этих филиалов. Я пока говорю в общем, потому что пока, сами понимаете, не знакомился с этим. По своему опыту, по почерку, я стараюсь вникнуть сам во все, поэтому я буду в курсе всех событий. Приветствую людей, которые переживают за производство, за порученное дело. Я всегда их поддерживал и поддержу. Надеюсь, что в этом коллективе такие люди составляют костяк», - отметил новый руководитель.

И. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Ревазов родился 12 октября 1952 года в городе Ардоне Республики Северная Осетия. Имеет высшее образование: в 1975 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», а в 2007 году – Московскую академию экономики и права по специальности «Экономика».

С 1975 года работал на различных должностях на газоперерабатывающих заводах в Тюменской области, а также на предприятиях в Москве, Башкортостане и Екатеринбурге. Прошел стажировки в Алжире и США. Имеет опыт руководящей работы на крупных предприятиях с большим количеством техники. Более 10 лет возглавлял коллектив численностью более одной тысячи человек и 2,5 года – коллектив численностью 5 тысяч человек.

Владимир Ревазов уверен, что руководитель любого предприятия должен занимается, прежде всего, «экономикой и перспективой». Своими первоочередными задачами в «Псковпассажиравтотрансе» видит знакомство с коллективом и изучение экономики предприятия: сферы затрат, закупок, ремонтной базы, возможностей дополнительного дохода.

В работе с людьми придерживается принципов справедливости и поиска оптимальных решений, стремится к созданию в коллективе здорового морально-психологического климата, проповедует трудовую и производственную дисциплину.

Обладает званием «Почетный нефтяник Тюменской области», почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», званием «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», награжден золотым нагрудным знаком отличия ООО «Тобольск-Нефтехим». В 2006 году за выдающиеся успехи в труде, активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие ООО «Тобольск-Нефтехим» и города Тобольска награжден почетной грамотой ООО «Тобольск-Нефтехим».