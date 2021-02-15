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Общество

Общая выживаемость в детской онкологии увеличилась до 80%

Общая выживаемость в детской онкологии увеличилась до 80 %, рассказал в эфире ПАИ-live 15 февраля врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, врач-онколог Сергей Истомин.

Он отметил, что теперь врачи проводят органосохраняющие операции, например при костных опухолях, когда происходит замена сустава на высокотехнологичный протез и ребёнок остается с конечностью, продолжая вести полноценный, ничем не ограниченный образ жизни.

«Выживаемость при лейкозах колоссально увеличилась. Ещё 15 лет назад врачи не могли помочь детям с рецидивом лейкоза, и они умирали. Сейчас, конечно, ситуация радует, есть большая вероятность выздоровления», – уточнил Сергей Истомин.

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