Общая выживаемость в детской онкологии увеличилась до 80%

14:16, 15 февраля 2021, ПАИ

Общая выживаемость в детской онкологии увеличилась до 80 %, рассказал в эфире ПАИ-live 15 февраля врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, врач-онколог Сергей Истомин.

Он отметил, что теперь врачи проводят органосохраняющие операции, например при костных опухолях, когда происходит замена сустава на высокотехнологичный протез и ребёнок остается с конечностью, продолжая вести полноценный, ничем не ограниченный образ жизни.

«Выживаемость при лейкозах колоссально увеличилась. Ещё 15 лет назад врачи не могли помочь детям с рецидивом лейкоза, и они умирали. Сейчас, конечно, ситуация радует, есть большая вероятность выздоровления», – уточнил Сергей Истомин.