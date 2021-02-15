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Экономика

В Тямшанской волости поблагодарили «Титан-Полимер» за поддержку в социальной сфере

Администрация Тямшанской волости Псковского района и местные жители поздравили руководство и коллектив ООО «Титан-Полимер» с трёхлетней годовщиной с момента основания предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

«За истекшие 3 года проведена огромная организационная работа по проектированию, созданию всех технологических звеньев будущего производства, комплектованию предприятия оборудованием, его монтажу и наладке. За короткий срок вырисовывается облик предприятия, которое станет одним из флагманов производства современной продукции для многих отраслей нашей страны, станет отправной точкой развития сельской территории. Данная работа по плечу только профессионалам высокого уровня», - отмечается в поздравительном адресе.

Также в администрации волости выразили признательность компании за готовность оказывать поддержку в социальной сфере: благодаря участию ООО «Титан-Полимер» выполнен ремонт в детском саду «Золотой петушок», благоустроена территория Тямшанской гимназии, в настоящее время идёт подготовка документов на ремонт медпункта и культурно-досугового центра в Тямше.

«Желаем вам и всему вашему коллективу хороших результатов в реализации поставленных задач, стабильной и успешной работы, тесного сотрудничества, крепких партнёрских отношений, здоровья, благополучия и достатка», - обратились в администрации волости к генеральному директору псковского завода «Титан-Полимер» Герману Петрушко и сотрудникам предприятия.

Видеопоздравление записали воспитанники МБОУ «Тямшанская гимназия» и сотрудники детского сада «Золотой петушок». Они пожелали работникам предприятия всех благ и крепкого здоровья, а также поблагодарили руководство завода за помощь и подарки воспитанникам. «Все новое всегда радует глаз и вдохновляет на новые идеи», - отмечается в поздравлении.

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