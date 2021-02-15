Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 604 человека, в Островском – 1 511, в Невельском – 1 249.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (211), Красногородском (180) и Усвятском (130) районах.
В Пскове COVID-19 заболели 11 184 человека, в Великих Луках – 5 550.
Всего в Псковской области зарегистрировано 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 155 пациентов умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.