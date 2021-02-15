Пскович возместит ущерб магазину, которому заварил дверь

15:45, 15 февраля 2021, ПАИ

Пскович, который решил заварить дверь в складское помещение магазина «Магнит», возместит причинённый торговой точке ущерб. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл в новом микрорайоне в деревне Родина Псковского района на улице Никольской, 5. Местные жители неоднократно жаловались на шум, который исходил от сетевого магазина. В результате ночью один из жильцов не выдержал и заварил входную дверь.

«Конфликт урегулирован в гражданско-правовом поле», - отметили в пресс-службе УМВД.