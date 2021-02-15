Устроивший смертельное ДТП в Стругокрасненском районе пскович предстанет перед судом

16:57, 15 февраля 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе перед судом предстанет житель Псковской области, который устроил смертельное ДТП в июле прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

14 июля около 15:40 обвиняемый, управляя автомобилем КамАЗ и двигаясь вне населенного пункта по 242-му километру автодороги Санкт-Петербург – Псков, начал пересекать полосу встречного движения, не уступив дорогу во встречном направлении мотоциклу «Кавасаки Вулкан», в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла скончался на месте, пассажирка получила травмы средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (совершение нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.