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Общество

Устроивший смертельное ДТП в Стругокрасненском районе пскович предстанет перед судом

В Стругокрасненском районе перед судом предстанет житель Псковской области, который устроил смертельное ДТП в июле прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.  

14 июля около 15:40 обвиняемый, управляя автомобилем КамАЗ и двигаясь вне населенного пункта по 242-му километру автодороги Санкт-Петербург – Псков, начал пересекать полосу встречного движения, не уступив дорогу во встречном направлении мотоциклу «Кавасаки Вулкан», в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла скончался на месте, пассажирка получила травмы средней тяжести.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (совершение нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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