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Общество

Более 622 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

622 191 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 107,1 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 299 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 086 090 человек, 3 607 036 пациент выздоровел, 80 520 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 155 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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