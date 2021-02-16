Предприятие из Псковской области вошло в рейтинг лучших работодателей

08:17, 16 февраля 2021, ПАИ

Предприятие из Псковской области вошло в рейтинг лучших работодателей, сообщает hh.ru. В категорию средних компаний (с численностью от 251 до 1000 человек) по итогам работы в 2020 году в рейтинг вошла псковская компания «Псковвтормет» (109 место).

В целом по стране в категории крупнейших компаний лидером стала Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в список лучших по стране вошли Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики.

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).