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Общество

Жители Великолукского района оказались самыми читающими в Псковской области

Жители Великолукского района оказались самыми читающими в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

Самый читающий район региона выбирается по итогам подписной кампании на основании количества подписчиков на каждую тысячу жителей.

В Великолукском районе по итогам подписной кампании на первое полугодие 2021 года приходится 382 постоянных подписчика на тысячу жителей. На втором месте - Бежаницкий район с количеством 286 подписчиков, на третьем месте - Локнянский район - 185 подписчиков на каждую тысячу человек.

Всего за 2020 год в рамках подписной кампании в Псковской области сотрудники «Почты России» доставили более 35 тысяч экземпляров журналов и свыше 1,1 млн экземпляров газет. Традиционно самыми популярными изданиями для жителей области остаются местные районные газеты, областная пресса и федеральные бизнес-издания. 

«Для того чтобы подписка стала ещё доступнее, существует дистанционный способ подписки - через сайт или мобильное приложение «Почты России». Несколько раз в год совместно с издательскими домами мы снижаем стоимость более чем на 1 700 наименований газет и журналов», - отметила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Мурко.

В отделениях почтовой связи Псковской области продолжается благотворительная акция «Дерево добра». За прошлый год жители региона оформили более 600 экземпляров журналов и газет в адрес семнадцати социальных учреждений, среди которых социальные приюты для детей и подростков, школы-интернаты для детей-сирот, а также дома ветеранов.

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