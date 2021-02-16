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Общество

Более 84,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на утро 16 февраля в мире зарегистрировано 109 677 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 418 839 человек. Количество выздоровевших – 84 217 619.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 28 317 703. В этой стране от коронавируса умерло 498 203 человека, выздоровело – 18 356 625.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 4 086 090 человек, 3 607 036 пациентов выздоровело, 80 520 – умерло. В Псковской области зарегистрированы 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровело, 155 пациентов умерло.

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