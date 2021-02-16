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Общество

Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр

Исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр стала гостьей ПАИ-live во вторник, 16 февраля.

Уже не первый год бизнес применяет онлайн-кассы, которые в режиме реального времени направляют информацию в базу данных налоговых органов. Это позволяет контролировать поток наличных денежных средств. И именно с контролем наличного денежного потока связаны отраслевые проекты Федеральной налоговой службы.

В настоящее время Федеральная налоговая служба приступила к реализации двух масштабных отраслевых проектов: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках».

Какова основная цель реализации данных отраслевых проектов? Кто будет контролировать реализацию проектов и помогать выявлять нарушителей, передавая в налоговые органы информацию об объектах общественного питания, в которых обслуживание производится без применения контрольно-кассовой техники (ККТ)? Какие последствия грозят тем, кто продолжит не применять ККТ, не фиксировать выручку через кассу в полном объеме или применять ККТ с нарушениями требований закона? Обо всём этом в эфире ПАИ-live рассказывает Юлия Шкляр.

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