Более 17 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

12:27, 16 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 17 627 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

15 февраля в стране зафиксировано 459 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 13 233 новых случая заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 16 февраля в России выявлено 4 099 323 случая заболевания коронавирусом, 3 624 663 человека выздоровело, 80 979 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 923 случая заражения коронавирусом, 19 827 человек выздоровело, 157 пациентов умерло.