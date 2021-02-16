Пропавших в Псковской области детей чаще всего разыскивают за сутки

17:36, 16 февраля 2021, ПАИ

Пропавшие дети в Псковской области преимущественно разыскиваются за сутки, пишет «АиФ» со ссылкой на начальника разыскного отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дениса Михайлова.

«Многие пропавшие дети находятся за дежурные 24 часа. Из 171 обращения лишь 13 не было найдено за сутки», - рассказал оперативник, добавив, что дети сбегают достаточно часто.

«Бывает, что регистрируется до 20 обращений в месяц. Согласно суточным сводкам, в течение прошлого года к нам поступило 171 обращение о пропаже несовершеннолетних», - сообщил Денис Михайлов.

Он также отметил, что часто дети уходят либо по своей воле, либо случайно теряются в городе или лесу. Почти все, кто был объявлен в розыск в Псковской области за последние годы, уже найдены. Реже выясняется, что дети пропали по причине несчастного случая, в этом году зафиксировано четверо детей, найденных погибшими.

«Полиция приступает к поискам подростков незамедлительно. Если в течение дежурных суток ребенка не находят, он объявляется в федеральный розыск. Но, к сожалению есть и 4 ребенка, трое из Великих Лук и один из Себежа, являющиеся пропавшими уже 10 лет», пояснил спикер.

По словам Михайлова, упрощает поиск наличие у ребенка при себе мобильного телефона, через который возможно его отследить. В поисках помогают технические средства - ночью тепловизоры, а днем квадрокоптеры. Все это сильно уменьшает время, затрачиваемое на поиски детей.