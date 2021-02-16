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Общество

Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»

В конкурсе «60 кадров в секунду», организованном креативным пространством «Лофт», победил видеоролик о реставраторе из Печорского района, сообщается в группе «Креативное пространство «Лофт» | Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Восемь членов жюри оценивали 71 работу 58 участников первого конкурса видеороликов. Победу одержал Илья Бартенев с видеороликом о реставраторе Татьяне, которая переехала из Санкт-Петербурга в деревню Брод Печорского района.

Победитель получит 100 тысяч рублей. Награждение пройдет на открытии «Лофта» в марте 2021 года. В рамках мероприятия будут представлены лучшие работы и их авторы.

 «Мы счастливы были прогуляться по Усвятам с Павлом и Александром, по Себежу – с Кристиной. Было увлекательно идти след в след за Владимиром и его друзьями, летать с Владиславой. Спасибо Виктории, что познакомила со своим прекрасным дедушкой. Илье и Тимофею - за встречу с творческой псковской молодежью, Егору - за «Хранительницу», - отметили организаторы, поблагодарив всех участников за видеоролики.

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