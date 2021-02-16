Вице-губернатор Вера Емельянова провела рабочую встречу с Надеждой Деметер по национальным вопросам
Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова сегодня провела рабочую встречу с руководителем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, членом Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Надеждой Деметер.
В ходе рабочей встречи участники обсудили реализацию на территории области социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, а также привлечение представителей цыганской национальности к участию в мероприятиях по укреплению общероссийской гражданской идентичности в рамках комплексной работы региональных органов исполнительной власти.