Названы аргументы в пользу военной службы по контракту

12:03, 17 февраля 2021, ПАИ

Аргументы в пользу военной службы по контракту назвал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

Главным критерием в выборе такой профессии является повышение престижа прохождения службы в Вооруженных силах.

«Конечно, нельзя упускать такие стороны вопроса, как материальные, жилищные и пенсионные», – подчеркнул Дмитрий Зайцев.

Минимальный размер денежного довольствия военнослужащего составляет 25 тысяч рублей.

«В среднем зарплата составляет от 35 до 45 тысяч рублей, и потолок – вплоть до 80 тысяч рублей ежемесячно», – добавил спикер, отметив, что уровень заработной платы зависит от условий прохождения службы, частей, должности.

Кроме того, военнослужащего обеспечивают жильём.

«Министерство обороны в данный момент предоставляет каждому военнослужащему, проходящему службу по контракту, возможность стать обязательным участником накопительной ипотечной программы и приобрести за счёт средств Минобороны РФ жильё в любом регионе нашей страны», – рассказал Зайцев, отметив, что после окончания срока первого контракта, через три года, военнослужащий становится участником программы и по истечении пяти лет имеет право на реализацию этих накоплений, которые поступят на его специально заведенный накопительный счёт.

На пенсию военнослужащие могут уйти после 20 лет календарной или льготной выслуги. Если человек выполняет норму прыжков с парашютом (четыре в год), его выслуга лет идёт как год за полтора. В этом случае через 14 календарных лет прохождения службы человек имеет право на пенсионное обеспечение.

Говоря о среднестатистическом кандидате, Дмитрий Зайцев отметил, что это должен быть мужчина от 25 до 30 лет со средним профессиональным образованием, который уже отслужил год военной службы по призыву.