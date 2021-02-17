14 часов болезни: как я перенесла прививку от коронавируса

13:23, 17 февраля 2021, ПАИ

Через 21 день после первого укола корреспондент Псковского агентства информации Ольга Машкарина отправилась на ревакцинацию – введение второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от COVID-19. О реакции на препарат, организации процесса и очередях читайте в этом материале.

Ну всё, теперь я со всех сторон привитая, или «чипированная», как шутят коллеги в Facebook. Прежде чем рассказывать об организации процесса по введению второго компонента «Спутника», вернусь на три недели назад.

Первую прививку мне сделали в полдень, к пяти часам вечера жутко начала болеть голова, к восьми до 37 и 1 (по ощущениям было гораздо больше) поднялась температура, появился озноб, потом жар, как при гриппе, стало ломить всё тело, затем возникла слабость, и я отправилась спать, потому что сил не было больше ни на что. Никаких таблеток я не принимала, потому что сбивать невысокую температуру не рекомендуется, а головную боль решила потерпеть.

Ночью температура, видимо, ещё немного поднялась, но уже к семи часам утра заметно полегчало, и от симптомов не осталось ни следа. Эти 14 часов были такой демоверсией болезни, которая закончилась так же внезапно, как и началась. В следующие 20 дней никаких изменений в самочувствии не отмечалось. Примерно через пять дней в личный кабинет на «Госуслугах» пришло уведомление о том, что я могу вести дневник самонаблюдений. Сведения о самочувствии рекомендовалось вносить на 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28 и 42 дни после введения первой дозы вакцины. Дневник я не заполняла.

16 февраля позвонили из поликлиники №2 на Коммунальной, 23 и напомнили, что 17-го числа к 10 утра я должна прибыть для введения второго компонента. На вопрос, какие документы брать с собой, в трубке ответили, что не надо ничего, кроме бумаги, которую выдали после введения первого компонента. То есть ни полис ОМС, ни паспорт, ни СНИЛС – весь этот «суповой набор» к врачу можно не тащить. Всегда бы так.

В 9:45 у кабинета №2, к которому сказано было явиться, уже томились человек десять, часть из них потом отвели на осмотр к терапевту этажом выше – для ускорения процесса. Правда, я бы не сказала, что подобное разделение как-то сокращает время пребывания в поликлинике, потому что после кабинета №2 все образуют единую очередь у кабинета №4, где, собственно, и производится вакцинация. В результате под дверями пришлось провести больше часа, в прошлый раз поход занял сорок минут.

Перед введением второго компонента терапевт снова измерила мне температуру, пульс, артериальное давление, спросила, как я себя чувствовала после первой прививки, и в случае повторения симптомов рекомендовала принять «нестероидные противовоспалительные средства» (привычный парацетамол к таким средствам не относится).

В кабинете №4 уточнили, какой компонент - первый или второй - мне необходимо ввести, сверились со списками и отправили в процедурный на прививку. Врач пообещала, что устойчивый иммунитет к коронавирусу появится через 42 дня, и вот тогда маску долой. С собой в качестве подтверждения вакцинации мне выдали справку на половине листа А4, где сверху от руки написана моя фамилия и дата рождения, ниже, также от руки, указаны даты введения первого и второго компонентов «Спутника». Далее следует напоминание о возможных побочных эффектах, среди которых гриппоподобный синдром с ознобом, головной болью и температурой, артралгией, миалгией и астенией. Могут возникать местные реакции в виде болезненности, гиперемии и отёчности в месте инъекции.

Рекомендации те же, что и после первого укола: три дня не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Единой формы документа о вакцинации пока нет. В разных поликлиниках Пскова выдают бумаги кто во что горазд. Например, коллегу снабдили кусочком лощёного картона с печатью «Сертификат». Надеюсь, что через некоторое время в личный кабинет на «Госуслугах» всё-таки придёт электронная версия документа о прохождении вакцинации, которую можно будет предъявить, например, при поездке за границу.