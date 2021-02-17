Порядка 60 студентов ПсковГУ участвовали в строительстве кампуса

18:11, 17 февраля 2021, ПАИ

В строительстве кампуса ПсковГУ приняли участие порядка 60 студентов. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«У нас появился студенческий строительный отряд «Скобарь», потому что у нас есть много объектов для ребят», – отметила Алла Сердцева, добавив, что было проведено более 30 субботников с участием более 300 волонтёров.

Ребята проходили на стройку и помогали, выполняли работы по озеленению и уборке территории.

«Конечно же, был один момент, который нас всех очень расстроил: наш отряд «Скобарь» выиграл право поучаствовать на всероссийской стройке. И, к сожалению, её отменили», – рассказала Алла Сердцева. В то же время она отметила, что ребята отлично отработали во время строительства кампуса ПсковГУ и проявили себя с лучшей стороны.

Первая команда педагогического отряда «Наставник», который выезжает в международный детский центр «Артек» на работу, успела на целину съездить, а вторая нет из-за ситуации с коронавирусом, рассказала Алла Сердцева.

«В марте заедет первая смена, куда, кстати, мы готовим бойцов. С другой стороны, наши детские лагеря не смогли принять студенческие отряды из других регионов из-за коронавируса. И поэтому мы подготовили огромное количество вожатых, которые этим летом вышли работать в лагеря Псковской области», – отметила спикер.