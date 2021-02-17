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Общество

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин на Рижском проспекте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, им оказался 31-летний безработный местный житель, который признался в преступлении.

Мужчину также подозревают в совершении и других подобных разбоев. Ночью 14 февраля у дома на улице Кузбасской Дивизии, угрожая ножом, он украл мобильный телефон у женщины. 29 января в помещении магазина на Рижском проспекте подозреваемый в маске, угрожая ножом продавщице, открыто похитил денежные средства и табачные изделия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ.

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