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Общество

Дарья Яковлева: Проектов становится больше, они всё локальнее

Проектов становится больше, они всё локальнее. Об этом рассказала руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live 17 февраля.

В 2020 году более 100 млн рублей получили общественные организации Псковской области.

«Мы глубже начинаем изучать социальные проблемы, – отметила Дарья Яковлева. – Я очень рада, что сейчас из Пыталовского района готовится проект по поддержке соцработников, тех, кто в период пандемии выезжал к людям и оказывал им помощь на местах».

Дарья Яковлева добавила, что эта категория соцработников ещё не появлялась в проектировании и в социальных заявках.

«В рамках грантовых конкурсов в этом году в Псковской области возможности ещё больше, потому что к нам приходит «Территория смыслов» – это большой грантовый конкурс по линии Росмолодежи», – отметила спикер.

«Сейчас этот акселератор как раз помогает набрать идеи, подготовить ребят к грантовому конкурсу, потому что там бюджет пока не ограничен какими-то суммами грантового конкурса», – отметила Дарья Яковлева. Она добавила, что активные ребята из районов продумывают социальные проекты, которые помогут решить локальные проблемы на местах.

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