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Общество

Дарья Яковлева: Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям

Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям. Об этом рассказала его руководитель Дарья Яковлева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

Она уточнила, что «Команда 2018» – это команда тренеров, которая помогает ребятам разрабатывать проекты или некоммерческим организациям повышать качество своей работы.

Организация поддерживает инициативных людей, помогает им вынести их идеи на бумагу, начать делать первые шаги к реализации и дальше сопровождает проекты, уточнила Дарья Яковлева.

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