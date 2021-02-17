Дарья Яковлева: Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям

16:09, 17 февраля 2021, ПАИ

Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям. Об этом рассказала его руководитель Дарья Яковлева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

Она уточнила, что «Команда 2018» – это команда тренеров, которая помогает ребятам разрабатывать проекты или некоммерческим организациям повышать качество своей работы.

Организация поддерживает инициативных людей, помогает им вынести их идеи на бумагу, начать делать первые шаги к реализации и дальше сопровождает проекты, уточнила Дарья Яковлева.