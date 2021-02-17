Региональный форум «Территория смыслов» запланирован на апрель

15:38, 17 февраля 2021, ПАИ

В апреле может состояться региональный форум «Территория смыслов». Об этом рассказала руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live 17 февраля.

В рамках форума с молодёжью поработают эксперты и федеральные специалисты. Также в рамках мероприятия пройдёт грантовый конкурс на федеральные средства, где ребята смогут получить поддержку своих проектов. Все эти средства останутся и будут реализованы в регионе.

На 2021 год в Псковской области запланировано проведение нескольких федеральных форумов.