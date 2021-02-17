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Общество

Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО

Руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live 17 февраля рассказала, как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО.

По её словам, помимо помощи в разработке бренда, центр занимается повышением квалификации управленческих кадров. В феврале, как отметила Яковлева, продюсерский центр берет на сопровождение 30 организаций.

«Весна – это такой обучающий период, когда они повышают свои навыки управленцев, и это достаточно хорошая система самопроверки, насколько вы вообще стабильные как организация. И после этого летом у них период плотной работы со стейкхолдерами, с партнёрами, и мы занимаемся тем, что помогаем им друг с другом найти контакты, и это одна из самых важных целей этого проекта, чтобы они друг в друге увидели партнёра, а не противника или кого-то еще», – рассказала Дарья Яковлева.

Кроме того, она отметила, что осенью управленцы проходят внешнюю оценку, получают знак качества. «И после этого ещё, получается, в зимний период как раз мы начинаем работать над созданием бренда: это статьи, видеовизитки. Помогаем им наладить их внешний вид в социальных сетях и так далее. Но это не быстрый процесс. Это целый глубинный процесс, поэтому мы берем немного организаций  30, чтобы с ними детально проработать», – добавила гостья эфира.

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