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Общество

Почти 612 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

611 768 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 107,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 277 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболел 4 112 151 человек, 3 642 582 пациента выздоровели, 81 446 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 993 случая заражения коронавирусом, 19 934 человека выздоровели, 159 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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